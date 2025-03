Goiás vence e embola a briga pelo G8 da Superliga

Na última rodada da fase classificatória da Superliga Masculina, na próxima quinta-feira (27/3), com todos os jogos acontecendo às 21h, o Goiás enfrenta o Joinville, em Santa Catarina. O Vedacit Guarulhos recebe o já rebaixado Neurologia Ativa, enquanto Blumenau tem pela frente o Sada Cruzeiro, fora de casa. Por fim, o São José recebe o Suzano.

O ponteiro Léo Lukas foi o maior pontuador do jogo com 27 pontos. Outros destaques do Vedacit Guarulhos foram o oposto Saliba com 19, e o central Álvaro, com 11. O Goiás contou com 20 pontos de Gui Amorim – dono do Troféu VivaVôlei – 17 de Rodrigo Leandro e mais 12 de Petrus.

O Vedacit Guarulhos chegou a abrir frente de quatro pontos no tie-break, mas não sustentou. Bem no contra-ataque, o Goiás empatou no 10 a 10 e passou na reta final, com Amorim fazendo os dois pontos da virada.

Resultados da 10ª rodada do returno

Praia Clube 2 x 3 Viapol São José

Neurologia Ativa 1 x 3 Vôlei Renata

Apan/Roll-on 1 x 3 Joinville

Sesi Bauru 3 x 2 Itambé Minas

Saneago Goiás 3 x 2 Vedacit Guarulhos

Próximo rodada, na quinta-feira, às 21h