Vôlei Renata vence em dia de novo protesto do Neurologia

Com a vitória, o Vôlei Renata tem agora 46 pontos, mesma pontuação do Itambé Minas, que enfrenta o Sesi Bauru ainda hoje, às 21h, em Bauru. Se os mineiros não pontuarem neste confronto, o time de Campinas se mantém na segunda colocação atrás do líder Sada Cruzeiro.

Ainda sem Bruninho, recuperando-se de uma contusão na panturrilha, o técnico Horácio Dileo manteve o Vôlei Renata com o levantador Cristiano no time titular. Os selecionáveis Adriano, Judson e Bruno Lima lideraram o time. Troféu VivaVôlei para o melhor em quadra ficou com o líbero Lukinha, mas ele entregou para o treinador argentino.

SEQUÊNCIA

Na última rodada do returno, na próxima quinta-feira, o Vôlei Renata receberá o Sesi Bauru, às 21h, no ginásio do Taquaral, em Campinas. O Neurologia Ativa se despedirá da primeira divisão contra o Vedacit Guarulhos, no mesmo dia e horário, em Guarulhos.

Confira abaixo a classificação atualizada da Superliga masculina:

1 – Sada Cruzeiro: 48 pontos (20 jogos)

2 – Vôlei Renata: 46 (21 jogos)

3 – Itambé Minas: 46 (20 jogos)

4 – Sesi Bauru: 43 (20 jogos)

5 – Praia Clube: 41 (21 jogos)

6 – Joinville: 30 (20 jogos)

7 – Suzano: 29 (20 jogos)

8 – Viapol/São José 22 (21 jogos)

9 – Apan Roll-on: 20 (20 jogos)

10 – Vedacit Guarulhos: 20 (20 jogos)

11 – Saneago Goiás: 19 (20 jogos)

12 – Neurologia Ativa: 2 (21 jogos)