Sesi Bauru vence o Minas com virada incrível no tie-break

Com uma virada incrível no tie-break, o Sesi Bauru derrotou o Itambé Minas por 3 sets a 2, parciais de 25-20, 23-25, 25-23, 24-26 e 20-18, na noite de hoje, na Arena Paulo Skaf, em Bauru (SP), pela décima rodada do returno da Superliga Masculina de Vôlei 2024/25, e se manteve na quarta colocação, à frente do Praia Clube, que perdeu para o Viapol/São José na rodada.

O time paulista tem agora 45 pontos, um a menos que o Vôlei Renata, terceiro na tabela. Com o ponto somado, os minastenistas mantiveram a vice-liderança com 47 pontos, um a menos que o líder Sada Cruzeiro, que ainda joga na rodada.

O oposto Darlan foi o maior pontuador do jogo com 25 pontos (20 de ataque, 3 de saque e 2 de bloqueio). Outros destaques do Sesi Bauru foram o ponteiro Lukas Bergmann com 14, Robert – que entrou a partir do terceiro set -, com 11, mesmo número de Thiery. O Minas contou com 13 pontos de Isac, 12 de Willian e mais 12 de Samuel.