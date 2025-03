Minas Gerais domina semifinais da Superliga B masculina

Já o Montes Claros confirmou a classificação à semifinal ao derrotar a Apade, do Pará, com triunfo por 3 sets a 1, parciais de 25-22, 25-19, 23-25 e 25-19. Para retornar à elite, o MOC duelará com Monte Carmelo, no duelo “pão de queijo”.

"Uma vitória bastante lutada. Sabíamos do adversário que iríamos enfrentar. Viemos de uma vitória fora de casa, sabíamos do peso que seria aqui e a vantagem que tínhamos. Com o apoio da torcida, foi melhor que a gente imaginava", disse o auxiliar técnico Vinícius Fernandes.

