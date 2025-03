Joinville complica Apan na Superliga ao vencer duelo catarinense

No clássico catarinense desta noite, o Joinville derrotou a Apan/Roll-on por 3 sets a 1, parciais de 25-20, 17-25, 25-19 e 25-18, no ginásio do Galegão, em Blumenau (SC), pela penúltima rodada do returno da Superliga Masculina de vôlei 2024/25.

Agora com 33 pontos, o time dirigido por Rubinho se firma na sexta colocação, abrindo quatro de vantagem para o Suzano. Já os comandados por André Donegá deixaram o G8 após a vitória do Viapol/São José sobre o Praia Clube, ontem, não dependem apenas dos próprios méritos para a classificação para os playoffs e ainda correm risco de rebaixamento.

Pela Apan, os ponteiros Matias e Matheus Silva foram os destaques na pontuação, com 15 e 16 acertos, respectivamente. Já Joinville teve o oposto Rafael Araújo como maior pontuador, com 19. O Troféu VivaVôlei ficou com o ponteiro Hugo, escolhido o melhor em quadra pela comissão técnica, após dez pontos marcados.