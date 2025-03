Superliga feminina define os playoffs

Seis jogos simultâneos na noite de hoje encerraram o segundo turno da Superliga feminina de vôlei na temporada 2024/2025. Eles definiram o líder, o G4 e o último classificado para as quartas de final.

A primeira posição foi mantida pelo Dentil/Praia Clube no confronto direto com o vice-líder Gerdau Minas. Jogando em Belo Horizonte, o time de Uberlândia precisava ganhar dois sets para garantir a ponta. E assim o fez, na terceira parcial, fazendo com que o resultado final não mais importasse.

O restante do G4 não se alterou na rodada, com o Osasco/São Cristóvão Saúde e o Fluminense vencendo Brasília e Flor de Ypê/Paulistano/Barueri, respectivamente. Desta forma, eles garantiram a vantagem de decidir em casa os playoffs de quartas de final.