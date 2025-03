São José entra no G8 da Superliga com virada em Uberlândia

Segue a arrancada do Viapol/São José no returno da Superliga Masculina de vôlei 2024/25. Jogando fora de casa, no ginásio do UTC, em Uberlândia, o time paulista derrotou o Praia Clube por 3 sets a 2, parciais de 23-25, 25-22, 18-25, 25-22 e 15-8, na noite de hoje, na abertura da décima e penúltima rodada do returno da competição.

Foi o quarto triunfo consecutivo do time dirigido por Sergio Negrão. O resultado fez o São José entrar no G8, com os dois pontos somados, chegando a 22, ficando temporariamente com a última vaga aberta para as quartas de final, deixando a Apan/Roll-on para trás. Além disso, o time, que passou grande parte do campeonato no penúltimo lugar, dá um passo importante para escapar do rebaixamento. O Praia segue na quinta posição, agora com 41 pontos.

Na última rodada do returno, no dia 27, o Praia enfrentará o Itambé Minas, às 21h, em Belo Horizonte, e os paulistas receberão o Suzano, no mesmo horário, em São José dos Campos.