São Caetano e Pinhalense nas semifinais da Superliga B

A Superliga B feminina de vôlei conheceu as outras duas equipes semifinalistas da edição 2024/2025. Na noite de hoje, São Caetano e Pinhalense/Zagonel fecharam as quartas de final com vitória e confirmaram a classificação.

Em São Caetano do Sul, o time dirigido por Willian Carvalho, o Capita, venceu, de virada, o Ceará por 3 sets a 1, parciais de 15-25, 25-13, 25-19 e 25-21. No jogo de ida, em Fortaleza, o triunfo paulista aconteceu no tie-break.

Na semifinal, o São Caetano, terceiro colocado na fase de classificação, terá pela frente o Renasce Sorocaba, vice-líder e responsável pela eliminação do Flamengo nas quartas de final, garantindo assim um time paulista na decisão.