O último jogo do Sada Cruzeiro, em casa, pela Superliga masculina de vôlei 24/25, aconteceu no dia 12 de fevereiro. Depois disso, a equipe do técnico Filipe Ferraz jogou em Belém (PA), duas vezes em Goiânia (GO), disputou o Campeonato Sul-Americano em Uberlândia (MG), onde sagrou-se campeã pela 11ª vez e, amanhã, embarcará para Campo Grande (MS), onde jogará contra o Suzano, no domingo (23/3), às 19h, pela penúltima rodada do returno da Superliga.

Presente na campanha de todos os 11 títulos continentais - sete como jogador e quatro no comando do time -, Filipe fez uma análise sobre o longo período fora de casa. Apenas na série final foram duas semanas longe de Belo Horizonte.

“Querendo ou não, é um momento bem estressante ficar 13, 14 dias direto fora. Tem que ter um controle emocional gigantesco. Mas acredito que cumprimos bem esse período: a vitória contra o Neurologia, pela Superliga antes do Sul-Americano, o próprio Campeonato Sul-Americano e, por último, vencemos o Goiás. É estressante, mas a gente tenta de alguma maneira trazer um clima mais ameno, agradável, para todos, seja na parte lúdica durante os treinamentos, e não uma situação de confinamento. Estão todos acostumados, mas é desgastante, ainda mais sabendo que o Sada é a única equipe que joga praticamente todos os seis torneios possíveis, enquanto os outros times disputam três. Então o desgaste é ainda maior”, comentou Filipe.