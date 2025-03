Carol Gattaz anuncia data da cirurgia no joelho esquerdo

A expectativa é que a central comece a recuperação já na próxima segunda-feira, incialmente sob os cuidados das fisioterapeutas Bruna Melato e Mari Rezende.

“Estou contando com todo o apoio do Praia Clube. Graças a Deus, já está tudo encaminhado e começo a minha recuperação o mais rápido possível. Estou muito animada. Vamos que vamos e vida que segue. Se Deus quiser, logo logo estou de volta”, comentou Carol Gattaz, em vídeo no Instagram.

Com 50 pontos, o Praia, embalado pelo título sul-americano, tenta manter a liderança da Superliga. O arquirrival Gerdau Minas tem apenas dois pontos a menos. As equipes se enfrentam hoje, às 21h, com mando do Minas.

Renovação com o Praia Clube

A lesão de Carol Gattaz aconteceu menos de uma semana depois dela confirmar a renovação com o Praia Clube. A atleta chegou ao Praia na metade do ano passado, quando iniciou um novo ciclo em Uberlândia após escrever seu nome da história do Minas, clube pelo qual atuou por 10 anos, conquistando diversos títulos, como quatro Superligas e três Copas Brasil.

Carol Gattaz tem na carreira 20 medalhas com a Seleção Brasileira, incluindo o prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. Naquela competição, ela foi eleita uma das duas melhores centrais.