Sada Cruzeiro joga em Goiânia pela liderança da Superliga

Após conquistar o 11º título no Campeonato Sul-Americano masculino de clubes, no último domingo, o Sada Cruzeiro permaneceu em Uberlândia e segue para Goiânia nesta terça-feira (18/3), para o próximo compromisso pela Superliga 2024/2025. O time celeste enfrenta o Saneago Goiás nesta quarta-feira, às 20h. A partida é válida pela nona rodada do returno e tem transmissão ao vivo do Sportv e da VBTV.

Depois deste confronto, a Raposa retorna para Belo Horizonte na quinta-feira, completando uma viagem de 13 dias longe de casa, que incluiu dois jogos da Superliga (o primeiro contra o Neurologia Ativa, no dia 9) e a disputa do Sul-Americano.

Apesar da sequência desgastante, o grupo segue motivado e com a sensação de dever cumprido, especialmente após conquistar o título de hendecacampeão da América do Sul, com a vitória sobre o Praia Clube, no fim de semana. A taça conquistada em Uberlândia representa o 56º troféu desde 2010, totalizando 66 finais e 77 torneios disputados.