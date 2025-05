Papa Leão 14 recebe time campeão italiano Napoli

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Leão 14 deu as boas-vindas ao recém-coroado campeão da Série A da Itália, o Napoli, no Vaticano, nesta terça-feira, brincando sobre sua própria fidelidade ao futebol.

O Napoli conquistou seu quarto "Scudetto" na sexta-feira com uma vitória em casa por 2 x 0 sobre o Cagliari, superando a Inter de Milão por um ponto em um final de temporada de roer as unhas.

A equipe, capitaneada pelo jogador da seleção italiana Giovanni Di Lorenzo, chegou para a audiência papal um dia depois de um desfile triunfante de ônibus aberto pelo centro de Nápoles.