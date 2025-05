Juíza de tribunal responsável por caso da morte de Maradona renuncia em meio a escândalo

BUENOS AIRES (Reuters) - Uma juíza do tribunal encarregado do caso sobre a morte do astro do futebol argentino Diego Maradona renunciou em meio a um escândalo provocado pela filmagem de um documentário não autorizado que a envolve, informou a mídia argentina nesta terça-feira, levantando dúvidas sobre a continuidade do julgamento.

A juíza Julieta Makintach, uma das três integrantes do tribunal, aceitou uma petição contra ela depois que foi filmada na sala do tribunal por um cinegrafista particular, violando a proibição de qualquer gravação que não seja das câmeras do tribunal.

Nos últimos dias, foram divulgados vídeos da juíza nos corredores e em seu gabinete que fariam parte de um suposto documentário sobre ela chamado "Justiça Divina", uma referência ao fato de muitos torcedores chamarem Maradona de "Deus".