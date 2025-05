Primeira lista de Ancelotti tem 5 do Flamengo e volta de Casemiro; Neymar fica fora

Em sua primeira entrevista coletiva como técnico da seleção brasileira, Ancelotti revelou que conversou com Neymar para explicar a ausência na primeira convocação feita por ele, para os jogos com Equador e Paraguai, pelas eliminatórias do Mundial, em junho.

“Tentei selecionar jogadores que estão bem. Ele é muito importante e contamos com ele, mas ele tem jogado pouco", disse o técnico em entrevista na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“No caso de Neymar, contamos com ele na sua melhor versão, e todos esperamos que ele esteja pronto para o Mundial. Falei com ele para explicar isso“, acrescentou.

A primeira lista de jogadores convocados por Ancelotti trouxe surpresas, como a presença de cinco jogadores do Flamengo: Alex Sandro, Wesley, Danilo, Léo Ortiz e Gerson.

A convocação também marcou a volta do experiente volante Casemiro, que atuou com o novo técnico do Brasil nos tempos de Real Madrid.

"Casemiro é um grande jogador e o Brasil precisa de talento, carisma, personalidade, atitude, sacrifício... tudo isso ele tem“, afirmou.