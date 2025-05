Ancelotti assume seleção com missão de fazer Brasil campeão de novo

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O técnico italiano Carlo Ancelotti foi apresentado nesta segunda-feira como novo comandante da seleção brasileira, com a missão de recuperar o time de um momento difícil e prepará-lo para buscar o hexacampeonato mundial na Copa do Mundo de 2026.

O ex-treinador do Real Madrid, que desembarcou na noite de domingo no Rio de Janeiro, disse que se sente orgulhoso e honrado em dirigir o Brasil. Ele vai estrear à frente da equipe contra Equador e Paraguai, pelas eliminatórias do Mundial, em junho.