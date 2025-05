Samir Xaud é eleito novo presidente da CBF

"Sobre a seleção masculina, ... queremos que o povo volte a se identificar com a seleção canarinho", disse Xaud, que era presidente eleito da federação de futebol de Roraima, Estado com pouca representatividade no futebol de elite do Brasil.

"Iniciamos uma nova fase na CBF. Nossa gestão será marcada pelas renovações das ideias e pelo desenvolvimento pleno do esporte. Nosso propósito é construir uma nova CBF, moderna e comprometida com o desenvolvimento da indústria de futebol", disse ele em discurso de posse.

Xaud, único candidato, foi eleito com forte apoio das federações estaduais, que pelo estatuto da entidade têm peso maior na eleição do que os clubes das séries A e B do futebol brasileiro. Muitos clubes das séries A e B sequer compareceram à sede da CBF no Rio de Janeiro para a votação.

Ele obteve 101 dos 143 votos possíveis. Pelo modelo eleitoral na CBF, os votos das federações têm peso 3, os times da seria A do Brasileirão têm peso 2 e os da série B têm peso 1.

Ele assume já pressionado uma vez que Muitos clubes das séries A e B sequer compareceram à sede da CBF para a votação em pleno domingo de rodada do futebol nacional

Ednaldo Rodrigues e a então diretoria da CBF foram afastados do comando da CBF em meados de maio por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.