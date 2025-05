Real Madrid nomeia Xabi Alonso como técnico com contrato de três anos

Alonso estava no comando do Bayer Leverkusen e confirmou que deixaria o clube alemão neste mês.

O espanhol assumiu o comando do Leverkusen em outubro de 2022 e levou o time ao seu primeiro título da Bundesliga, sem perder nenhum jogo. A equipe também venceu a Copa da Alemanha e chegou à final da Liga Europa.

Ele tinha contrato com o Leverkusen até 2026, mas o clube disse que havia atendido ao seu desejo de rescindir o contrato no final da temporada.

Alonso será apresentado como técnico do Real na segunda-feira e assumirá o cargo a partir de 1º de junho, antes da Copa do Mundo de Clubes, que começa nos Estados Unidos no próximo mês.

O ex-jogador da seleção espanhola chegou ao Real em 2009, vindo do Liverpool, e disputou 236 partidas pelo time, conquistando um título da LaLiga, dois troféus da Copa do Rei e o tão esperado décimo título europeu do clube.

Ele começou sua carreira de treinador na academia juvenil do Real, onde dirigiu a equipe sub-14 durante a temporada 2018-19, vencendo a liga e o torneio da Champions.