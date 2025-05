Norris vence em Mônaco e reduz a liderança de Piastri na F1

Por Alan Baldwin

MÔNACO (Reuters) - Lando Norris comemorou sua primeira vitória no Grande Prêmio de Mônaco neste domingo e reduziu a liderança do companheiro na McLaren, Oscar Piastri, na Fórmula 1 para três pontos depois de uma corrida mais voltada para a estratégia do que para a velocidade.

Charles Leclerc, da Ferrari, terminou em segundo lugar na corrida em casa que venceu no ano passado, com Piastri em terceiro e Max Verstappen, da Red Bull, em quarto - todos os quatro terminaram na ordem em que largaram.