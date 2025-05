"Merci Rafa": Roland Garros presta homenagem ao reinado de Nadal

Como parte da cerimônia comovente, os organizadores revelaram um tributo permanente - a pegada de Nadal no saibro da quadra Philippe Chatrier, uma marca duradoura para honrar o 14 vezes campeão que se aposentou do tênis no ano passado.

Dez mil camisetas "Merci Rafa" transformaram as arquibancadas em uma tela viva, enquanto nas cadeiras mais acima torcedores com camisetas brancas formaram um mosaico: "RAFA" ladeado por corações e os caracteres "14 RG".

Às 18 horas, a multidão fez olas pelo estádio, gritando "Rafa! Rafa!" e cantando ao som de "Stayin' Alive" dos Bee Gees - uma referência ao espírito de luta que definiu a carreira do espanhol.

Depois, vestido com um elegante terno preto e camisa, Nadal apareceu para ser aplaudido de pé.

Ele assistiu calmamente a um filme breve que retratava sua história no Aberto da França, apoiado em um púlpito enquanto, nas arquibancadas, uma mulher era vista enxugando as lágrimas do rosto de seu parceiro. Os astros do tênis Carlos Alcaraz e Iga Swiatek estavam lado a lado com a multidão, ambos vestindo a camisa de homenagem.

Quando o filme terminou, uma ovação de três minutos se formou e as lágrimas rolaram pelo rosto de Nadal.