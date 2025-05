Manchester City, Chelsea e Newcastle garantem vaga na Liga dos Campeões

O Newcastle deve estar respirando aliviado já que a derrota por 1 x 0 para o Everton poderia ter aberto a porta para o Aston Villa subir na classificação.

Mas o Villa foi derrotado por 2 x 0 pelo Manchester United, terminando em sexto lugar e se classificando para a Liga Europa.

O City terminou com 71 pontos, o Chelsea com 69 e o Villa com 66, mas com um saldo de gols inferior ao do Newcastle, com os mesmos pontos.

O Forest, que ainda tinha esperanças de terminar entre os cinco primeiros colocados na última rodada, irá para a Liga da Conferência da UEFA.

O campeão Liverpool encerrou sua campanha com um empate em casa em 1 x 1 contra o Crystal Palace em uma atmosfera de festa em Anfield.

O vice-campeão Arsenal, que terminou 10 pontos atrás do Liverpool, venceu o lanterna Southampton por 2 x 1 fora de casa.