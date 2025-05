Chinês Wang Chuquin conquista título mundial de tênis de mesa, Hugo Calderano é vice

(Reuters) - A China conquistou o título individual no Mundial de tênis de mesa com Wang Chuqin derrotando por 4 x 1 o brasileiro Hugo Calderano na final masculina.

Wang Chuquin, número dois do mundo, conquistou seu primeiro ouro individual no Campeonato Mundial, vingando sua derrota para o brasileiro na Copa do Mundo do mês passado.

Calderano, número três do mundo e o primeiro brasileiro a vencer a Copa do Mundo, não foi páreo para a velocidade do chinês, já que o vencedor da Copa da Ásia forçou Calderano a ficar na defensiva.