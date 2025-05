Real Madrid vence Real Sociedad e Bernabéu se despede de Ancelotti e Modric

Ancelotti colocou Vinicius Jr. no segundo tempo e o brasileiro fez uma excelente combinação com Mbappé para marcar o segundo gol do Real, que terminou a temporada em segundo lugar com 84 pontos, um atrás do campeão Barcelona, que joga no domingo. O Real Sociedad está em 11º lugar, com 46 pontos.

(Reportagem de Aadi Nair em Bengaluru)