Morris supera Leclerc e coloca a McLaren na pole em Mônaco

"Sabemos que não temos o carro ideal para conquistar vitórias este ano, mas neste fim de semana o carro estava bom e, começando em segundo aqui, será difícil conquistar o primeiro lugar", disse o monegasco.

A qualificação se transformou em um pesadelo para a Mercedes, com o estreante italiano Kimi Antonelli batendo no final da primeira fase e se classificando em 15º, enquanto o carro de George Russell parou no túnel com suspeita de problema elétrico.

"Fim de jogo. Desculpe, amigo", disse seu engenheiro de corrida pelo rádio da equipe.

(Reportagem de Alan Baldwin)