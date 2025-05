Napoli é campeão da Série A na Itália após vitória sobre o Cagliari

NÁPOLES, ITÁLIA (Reuters) - O Napoli garantiu o título da Série A, o campeonato italiano de futebol, em grande estilo nesta sexta-feira, com uma vitória em casa por 2 a 0 sobre o Cagliari, graças aos gols de Scott McTominay e Romelu Lukaku.

O Napoli comemorou seu segundo título italiano em três anos -- e o quarto no geral -- após uma emocionante batalha com a Inter, cuja vitória por 2 a 0 sobre o Como, graças aos gols de Stefan de Vrij e Joaquin Correa, deixou o time um ponto atrás do rival.

McTominay abriu o placar para o Napoli três minutos antes do intervalo com uma linda bicicleta, após cruzamento de Matteo Politano, levando a torcida da casa ao frenesi.