Ex-atacante Ronaldo vende participação no Valladolid

(Reuters) - O ex-atacante brasileiro Ronaldo vendeu sua participação majoritária no Real Valladolid para um grupo de investimento, informou o clube espanhol nesta sexta-feira.

O rebaixamento do Valladolid na LaLiga foi confirmado em abril.

Restando um jogo para o fim do campeonato, contra o Leganés no sábado, o time está em último lugar na classificação, com 16 pontos, depois de sofrer 29 derrotas.