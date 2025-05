Bortoleto sente peso da história em Mônaco e mira carreira longa na F1

SEM PONTOS

Bortoleto ainda não marcou nenhum ponto em sete corridas com a Sauber, atualmente a última entre as 10 equipes, mas ele não se importa com sua situação.

Ele tem o exemplo do empresário e mentor Fernando Alonso, bicampeão mundial com a Renault em 2005 e 2006, que passou por sua temporada de estreia em 2001 com a Minardi sem marcar pontos.

Alonso, que continua correndo aos 43 anos com a Aston Martin, também ainda não abriu sua contagem em 2025.

"Não é bom não ter pontos, mas eu realmente não me importo, porque minha meta na Fórmula 1 não é marcar um ponto e 'agora eu tenho um ponto na temporada'", disse Bortoleto.

"Minha meta aqui é me desenvolver e crescer como piloto, como vejo que estou fazendo, e um dia lutar por um campeonato e vencer."