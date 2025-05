A caminho do Brasil, Ancelotti diz que não treinará outro clube após saída do Real Madrid

"Não tenho vontade de treinar outro clube, ou não tive, depois do Madrid. Isso é o que eu disse e mantenho. No futuro... Não sei. Mas o mais imediato é ir bem com o Brasil."

"Estou muito animado por ter a oportunidade de não trair o Madrid com nenhum outro clube e ir para a seleção com mais história, a pentacampeã. É um grande desafio, mas adoro poder me preparar para uma Copa do Mundo com o Brasil."

Seu sucesso no Real inclui três títulos da Liga dos Campeões, dois títulos da LaLiga, duas Copas da Espanha, duas Supercopas da Espanha, dois Mundiais de Clubes, três Supercopas da Uefa e uma Copa Intercontinental.

No entanto, o Real terminará essa temporada sem nenhum troféu.

A mídia tem vinculado o ex-meio-campista do Real Xabi Alonso como seu substituto, já que o espanhol está deixando o clube alemão Bayer Leverkusen no final da temporada, mas Ancelotti disse que não tem nenhum conselho para seu ex-jogador.

"Todo mundo tem sua própria metodologia, mas deixe-o aproveitar Madrid. Xabi Alonso será o primeiro e eu lhe desejo toda a sorte do mundo", disse Ancelotti quando lhe perguntaram que conselho ele tem para os futuros técnicos do Real.