Luka Modric anuncia saída do Real Madrid após 13 temporadas

O meio-campista croata Luka Modric anunciou nesta quinta-feira que deixará o Real Madrid após o Super Mundial, depois de uma passagem vitoriosa na Espanha que incluiu a conquista Bola de Ouro de 2018.

Modric, que chegou ao clube em 2012, disputou quase 600 jogos pelo Real e ganhou quase 30 troféus, incluindo um recorde de seis títulos da Liga dos Campeões e quatro troféus da LaLiga.

Sua última partida no Bernabéu será o último jogo do Real na temporada da LaLiga, contra o Real Sociedad, no sábado. O jogador de 39 anos disse que deixará o clube após a campanha da Copa do Mundo de Clubes, que começa no próximo mês.