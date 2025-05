Cinco torcedores são condenados por crime de ódio após insulto racista contra Vinícius Jr

As penas de prisão foram suspensas sob a condição de que eles não cometam nenhum delito nos próximos três anos, além de não poderem assistir a nenhum jogo no mesmo período.

"Graças aos esforços da LaLiga, que apresentou a queixa e inicialmente atuou como a única promotora privada -- posteriormente acompanhada pelo jogador Vinícius e pelo Real Madrid, bem como pelo Ministério Público -- essa decisão exemplar foi alcançada", disse a LaLiga em um comunicado.

"Essa decisão judicial representa um marco sem precedentes na luta contra o racismo no esporte na Espanha, onde, até agora, as decisões abordavam a conduta contra a integridade moral com um fator agravante racial."

"O fato de essa decisão se referir explicitamente a crimes de ódio associados a insultos racistas reforça a mensagem de que a intolerância não tem lugar no futebol", acrescentou.

Sentenças de prisão inferiores a dois anos por crimes não violentos na Espanha raramente exigem que um réu sem condenações anteriores cumpra pena de prisão.

Em junho do ano passado, três torcedores do Valencia foram condenados a oito meses de prisão por insultarem Vinícius com "gritos, gestos e cantos referentes à cor de sua pele".