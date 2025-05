Ednaldo Rodrigues informa ao STF que não planeja voltar à presidência da CBF

No documento endereçado ao STF, onde havia um recurso protocolado, a defesa alega que a decisão do dirigente visa restaurar "a paz ao futebol brasileiro e a serenidade da vida familiar do dirigente".

Um nova eleição já tinha sido marcada para o próximo domingo pelo interventor da CBF, o vice-presidente da entidade Fernando Sarney, um dos autores do pedido de afastamento de Ednaldo.

"Em relação às novas eleições convocadas pelo interventor, declara não estar concorrendo a qualquer cargo ou apoiando qualquer candidato", diz o documento assinado pelo advogado do dirigente Gamil Föppel.

Segundo o documento, Ednaldo "deseja sucesso e boa sorte àqueles que vão assumir o futebol brasileiro". O documento ainda lista uma série de "feitos" de Ednaldo à frente da CBF, entre eles, a contratação do italiano Carlo Ancelotti, que na semana que vem já conduz sua primeira convocação pela seleção brasileira.

Procurada, a CBF não comentou.

Apenas um candidato conseguiu registrar a sua chapa para concorrer no domingo: Samir Xaud, presidente eleito da federação de futebol de Roraima, Estado com pouca representatividade no futebol de elite do Brasil.