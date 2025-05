Crystal Palace surpreende Manchester City e vence a Copa da Inglaterra

LONDRES (Reuters) - O Crystal Palace conquistou seu primeiro troféu importante com uma surpreendente vitória por 1 a 0 sobre o Manchester City na final da FA Cup no sábado, graças ao gol de Eberechi Eze no primeiro tempo e à defesa de Dean Henderson no pênalti.

Eze marcou no primeiro ataque do Palace, aos 16 minutos, com uma excelente finalização do cruzamento de Daniel Munoz, depois que uma brilhante jogada de Jean-Philippe Mateta iniciou a jogada.

O City teve uma chance de ouro de empatar aos 36 minutos, quando Tyrick Mitchell derrubou Bernardo Silva, mas o ex-goleiro do Manchester United, Henderson - que antes havia sobrevivido a uma verificação do VAR para um possível cartão vermelho - defendeu o chute de Omar Marmoush.