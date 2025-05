Cristiano Ronaldo está no topo da lista da Forbes de atletas mais bem pagos pelo 3º ano consecutivo

Enquanto isso, o armador do Golden State Warriors Stephen Curry, que em março se tornou o primeiro jogador da NBA a atingir 4.000 pontos em cesta de 3 pontos na carreira, subiu para o segundo lugar no ranking com US$156 milhões.

O boxeador Tyson Fury ficou em terceiro lugar, com US$146 milhões. Apesar de ter perdido o título mundial dos pesos pesados para Oleksandr Usyk em dezembro, a renda de Fury foi impulsionada por parcerias para promover o turismo em Malta e seu reality show na Netflix.

O quarterback do Dallas Cowboys Dak Prescott ficou em quarto lugar, com US$137 milhões, graças a bônus de assinatura que bateram recordes e a uma lucrativa extensão de contrato.

Enquanto isso, o argentino Lionel Messi caiu para o quinto lugar, com US$135 milhões -- o mesmo valor do ano passado -- depois de se transferir para o Inter Miami, time da Major League Soccer, e de continuar a receber patrocínios de alto nível da Adidas e da Apple.

O ala do Los Angeles Lakers LeBron James, que está chegando ao fim de sua brilhante carreira, ficou em sexto lugar com US$133,8 milhões.

O jogador de beisebol do New York Mets Juan Soto ficou em um notável sétimo lugar, ganhando US$114 milhões. O dominicano de 26 anos assinou um contrato de US$765 milhões por 15 anos, o maior da história do beisebol.