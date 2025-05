Barcelona conquista 28º título espanhol após vencer por 2 a 0 o Espanyol

No entanto, suas poucas esperanças de título foram frustradas quando Lamine Yamal acertou um belo chute no fundo da rede aos 53 minutos do segundo tempo. Fermin Lopez garantiu a vitória ao acertar o alvo de dentro da área, com a assistência de Yamal, cinco minutos depois dos acréscimos.

O resultado levou o Barça do técnico Hansi Flick a 85 pontos, sete à frente do Real, campeão da última temporada, com o Atlético de Madri em terceiro, com 70 pontos. O resultado encerra uma primeira temporada notável do técnico Hansi Flick no Barça, já que sua equipe conquistou a dobradinha LaLiga e Copa del Rey.

A equipe catalã disse que receberá o troféu da liga na sexta-feira, durante uma comemoração especial na cidade.

(Reportagem de Fernando Kallas)