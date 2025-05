Ancelotti diz se orgulhar de anos inesquecíveis no Real Madrid antes de assumir Brasil no dia 26

Espera-se um anúncio oficial sobre Ancelotti antes do último jogo do Real Madrid na temporada, em casa, contra a Real Sociedad, em 25 de maio. O ex-meio-campista do clube Xabi Alonso, de 43 anos, deve ser seu substituto.

"Tenho muito carinho (por Alonso). Não tenho nenhum conselho para ele, porque ele tem todas as ferramentas para ser um grande técnico no futuro", disse Ancelotti sobre um jogador que ele treinou no Real durante seu primeiro período no comando.

"No dia em que cheguei, se alguém tivesse me dito que eu ganharia 11 títulos em quatro anos, eu teria assinado com sangue. Esta temporada não foi boa por vários motivos. Mas foi um período inesquecível."

"Eu não poderia ser técnico do Madrid pelo resto da minha vida. Isso chega ao fim por muitas razões. O clube pode precisar de um novo ímpeto."

"Muito obrigado a este clube. E vamos continuar. Eu sempre serei um torcedor do Madrid. É o fim de uma era. Espetacular. Nunca pensei que treinaria o Madrid por seis anos, e agora isso aconteceu", acrescentou.