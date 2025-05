Kane finalmente experimenta o doce sabor do sucesso

(Reuters) - O atacante inglês Harry Kane finalmente acabou com a seca de troféus de sua carreira no domingo, depois de garantir o título da Bundesliga com o Bayern de Munique em sua segunda temporada no clube alemão.

O capitão da Inglaterra quebrou um recorde da liga há duas semanas com seu 60º gol em seus primeiros 60 jogos na liga pelo Bayern, e o jogador de 31 anos parece prestes a se tornar o primeiro na história da Bundesliga a ser coroado artilheiro em suas duas primeiras temporadas.

"Que noite ontem, que comemoração com os jogadores, com a equipe. Tenho certeza de que todos estão sentindo um pouco esta manhã, mas estamos aqui", disse Kane em um vídeo nesta segunda-feira.