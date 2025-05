Flick confirma Szczesny no gol do Barça para a Liga dos Campeões e 'El Clasico'

(Reuters) - O técnico do Barcelona, Hansi Flick, confirmou que Wojciech Szczesny manterá as luvas de goleiro tanto para o confronto de terça-feira pela Liga dos Campeões quanto para o "El Clasico" contra o Real Madrid, apesar do desempenho sólido de Marc-Andre ter Stegen na vitória de sábado por 2 a 1 sobre o rebaixado Real Valladolid.

A vitória ampliou a liderança do Barcelona na LaLiga depois que gols de Raphinha e Fermin Lopez no segundo tempo reverteram a vantagem dos anfitriões, com Ter Stegen em ótima forma após sete meses de ausência.

"Veremos sobre Marc, ele jogou bem hoje, mas Szczesny jogará na Liga dos Campeões e contra o Real Madrid", disse Flick aos repórteres.