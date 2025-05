Técnico de futebol Kompany orgulhoso da recuperação do Bayern e diz que o título está próximo

LEIPZIG, ALEMANHA (Reuters) - A sequência de três gols do Bayern de Munique no segundo tempo, que garantiu o empate por 3 a 3 com o RB Leipzig no sábado, confirmou a forte mentalidade da equipe, embora eles tenham que esperar um pouco mais para comemorar a conquista do título, disse o técnico Vincent Kompany.

Em um jogo eletrizante, o Bayern chegou ao intervalo perdendo por 2 a 0, marcou dois gols em dois minutos e empatou o jogo, abrindo o placar aos 83 minutos, com Leroy Sané. O Leipzig, no entanto, empatou no final do segundo tempo, com Yussuf Poulsen.

O resultado colocou o Bayern com 76 pontos, nove à frente do campeão Leverkusen, que viaja para Freiburg no domingo. O Bayern, com dois jogos restantes e um saldo de gols muito melhor que o Leverkusen, garantirá seu 34º título da Bundesliga caso o Leverkusen não vença.