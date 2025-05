Sabalenka supera Gauff e conquista o título do Aberto de Madri

(Reuters) - A número um do mundo, Aryna Sabalenka, superou a reação da quarta cabeça de chave Coco Gauff no segundo set para garantir uma vitória por 6-3 e 7-6(3) e conquistar seu terceiro Aberto de Madri no sábado, quando a tricampeã de majors conquistou seu terceiro título este ano no circuito WTA.

Uma Sabalenka dominante venceu quatro games seguidos sem sofrer pontos, abrindo 4 a 1 no primeiro set. Embora a ex-campeã do US Open, Gauff, tenha reagido com uma quebra para fazer 4 a 2, a bielorrussa garantiu o set com mais uma quebra.

Gauff quebrou o saque de Sabalenka para abrir 2 a 1 no segundo set e manteve a pressão para abrir 5 a 3. Mas as duplas faltas de Gauff no saque permitiram que Sabalenka devolvesse a quebra e fizesse 5 a 5 antes de conquistar o título WTA 1000 no tiebreak.