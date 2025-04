F1: Toto Wolff diz que Mercedes está feliz com pilotos e não procura Verstappen

A Mercedes está 'superfeliz' com sua formação de pilotos de Fórmula 1 e não teve nenhuma conversa com o tetracampeão mundial Max Verstappen, da Red Bull, sobre uma troca, disse o chefe da equipe, Toto Wolff, hoje.

O austríaco disse à televisão Sky Sports no Grande Prêmio da Arábia Saudita que George Russell, que ficará sem contrato no final do ano, está fazendo um excelente trabalho e no mesmo nível que o piloto holandês.

"Eu sempre digo que não flerto se estou feliz no relacionamento em nível profissional", disse Wolff sobre seus pilotos.