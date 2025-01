Neymar não descarta reencontro com Messi e Suárez no Inter Miami: 'seria incrível'

Atualmente no Al-Hilal, Neymar não descartou um reencontro com Lionel Messi e Luis Suárez no Inter Miami. O brasileiro tem contrato com os sauditas até o meio deste ano.

Neymar formou uma parceria letal com Messi e Suárez no Barcelona para levar o time catalão a uma histórica tríplice coroa em 2015, antes de sua transferência recorde de 222 milhões de euros para o Paris Saint-Germain em 2017.

"Obviamente, jogar novamente com Messi e Suárez seria incrível. Eles são meus amigos, ainda conversamos", disse Neymar em entrevista à CNN. "Seria interessante reviver esse trio. Estou feliz no Al-Hilal, estou feliz na Arábia Saudita, mas quem sabe. O futebol está cheio de surpresas."