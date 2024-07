Organizadores dos Jogos Olímpicos investigam invasão de campo no futebol

"A partida de futebol entre Argentina e Marrocos no Estádio Saint-Etienne foi suspensa devido a uma invasão de campo por um pequeno número de espectadores", disseram os organizadores dos Jogos.

"A partida foi então reiniciada e pôde ser concluída com segurança. Paris 2024 está trabalhando com as partes interessadas relevantes para entender as causas e identificar as ações apropriadas."

Cristian Medina, da Argentina, marcou um gol nos acréscimos para salvar o que parecia ser um empate em 2 x 2, mas a decisão de anular o gol por impedimento com uma revisão do VAR foi proferida cerca de duas horas após a suspensão do jogo.

Quando a ordem foi restabelecida e as equipes deixaram o campo após a invasão em que a equipe de segurança perseguiu vários torcedores ao redor do campo, ficou claro que a partida não havia sido concluída, mas suspensa.

As equipes voltaram a se reunir para terminar a partida em um estádio vazio, jogando por três minutos e 15 segundos depois que o VAR concluiu sua análise e anulou o gol, em um início turbulento da competição.

"Houve uma pequena intrusão que não deveria ter acontecido... Foi realizada uma reunião entre o comitê organizador e a Fifa e tudo voltará ao normal", disse a ministra dos Esportes da França, Amélie Oudéa-Castéra.