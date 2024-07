Sinner desiste da Olimpíada de Paris para tratar amigdalite

Por Aadi Nair

PARIS (Reuters) - O tenista italiano Jannik Sinner anunciou nesta quarta-feira sua desistência dos Jogos Olímpicos de Paris devido a uma amigdalite, o que diminui as esperanças da Itália de ganhar sua primeira medalha olímpica de tênis desde 1924.

Sinner, atual número 1 do mundo, venceu seu primeiro Grand Slam no Aberto da Austrália no início deste ano e chegou às semifinais do Aberto da França.