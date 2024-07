Auxiliar técnica do Canadá é expulsa dos Jogos Olímpicos após usar drone

"Jasmine Mander, uma auxiliar técnica a quem o sr. Lombardi se reporta, está sendo afastada da Equipe Olímpica Canadense e será mandada para casa imediatamente."

Priestman pediu desculpas. "Em nome de toda a nossa equipe, quero, antes de mais nada, pedir desculpas às jogadoras e à equipe da Nova Zelândia e às jogadoras da equipe do Canadá", disse ela.

"Isso não representa os valores que nossa equipe defende. Em última instância, sou responsável pela conduta em nosso programa. Assim, para enfatizar o compromisso da nossa equipe com a integridade, decidi me retirar voluntariamente do comando da partida de quinta-feira."

O drone foi pilotado na segunda-feira e o incidente foi relatado pela Nova Zelândia à polícia e à unidade de integridade do Comitê Olímpico Internacional.

"O comitê e o futebol neozelandês estão comprometidos em defender a integridade e a justiça dos Jogos Olímpicos e estão profundamente chocados e desapontados com esse incidente, que ocorreu apenas três dias antes de as equipes se enfrentarem no jogo de abertura de Paris 2024", disse o comitê olímpico da Nova Zelândia em um comunicado.