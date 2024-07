China desafiará hegemonia dos EUA no quadro de medalhas em Paris em meio a sombra de disputa sobre doping

Por Kane Wu

PARIS (Reuters) - A China chega aos Jogos Olímpicos de Paris com a expectativa de uma enxurrada de medalhas de ouro que se tornou comum para a potência esportiva asiática nas últimas décadas, mas com a sombra de uma disputa por doping pairando sobre a delegação.

A equipe pode ganhar até 34 ouros e 86 medalhas no total em Paris, de acordo com as projeções Gracenote da Nielsen divulgadas nesta terça-feira, e pode representar uma ameaça às esperanças norte-americanas de chegar ao topo do quadro de medalhas pelo quarto Jogos de Verão consecutivo.