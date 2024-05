Paquetá agradece CBF por convocação para Copa América apesar de investigação sobre manipulação

Paquetá defenderá a seleção comandada pelo técnico Dorival Júnior contra o México, no dia 8, no Texas. No dia 12, a seleção jogará contra os Estados Unidos, em Orlando, na última partida de preparação para a Copa América.

O meia defende a seleção brasileira desde 2018. Ele foi convocado pela primeira vez logo após o Mundial da Rússia. Desde então, o carioca de 26 anos é um dos mais frequentes na equipe, com 44 jogos e 10 gols.

(Por Rodrigo Viga Gaier, no Rio de Janeiro)