Sabalenka e Djokovic avançam em Roland Garros; torneio proíbe álcool nas arquibancadas

Por Shrivathsa Sridhar

PARIS (Reuters) - Aryna Sabalenka e Novak Djokovic avançaram para a terceira rodada do Aberto da França nesta quinta-feira, enquanto os organizadores do torneio intensificaram sua luta contra torcedores indisciplinados com uma proibição ao álcool nas arquibancadas, e ao mesmo tempo em que tiveram que lidar com atrasos causados pela chuva.

Jogando na quadra coberta Philippe Chatrier, mesmo enquanto os dirigentes de Roland Garros coçavam a cabeça sobre o que fazer com o cronograma após o quinto dia consecutivo de chuva, a segunda cabeça-de-chave Sabalenka derrotou Moyuka Uchijima por 6-2 e 6-2.