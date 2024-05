Presidente de associação de boxe defende esquema de premiação em dinheiro apesar de resistência do COI

Assim como em Tóquio, os torneios de boxe em Paris serão organizados pelo COI. Mas há temores de que o boxe possa ser excluído de Jogos futuros, já que o esporte não está na programação inicial dos Jogos de Los Angeles de 2028.

A IBA disse na quarta-feira que pagaria prêmios em dinheiro no valor de mais de 3,1 milhões de dólares aos boxeadores que ganharem uma medalha ou chegarem às quartas de final em eventos olímpicos.

No entanto, a IBA não divulgou a fonte do seu financiamento. Afirmou que o prêmio em dinheiro será entregue em cerimônia no próximo Congresso da associação, que será realizado em novembro ou dezembro.

O COI disse ter tomado nota do anúncio da IBA, mas questionou a origem das verbas.

(Reportagem de Aadi Nair em Bengaluru)