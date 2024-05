Leverkusen dá impulso duplo para a Alemanha na Euro 24, afirmam jogadores

“Eu diria que a vitória dupla definitivamente coloca vento nas suas velas”, disse o zagueiro Tah em entrevista. “Com muita garra, queremos continuar tendo sucesso e jogar o ano inteiro com sucesso”.

Os alemães estão em um minicampo de treinamento na Turíngia até o final da semana se preparando para o torneio em casa, que começa no dia 14 de junho, com a estreia no Grupo A contra a Escócia.

O zagueiro Tah é um dos três jogadores do Leverkusen que integraram a seleção preliminar da Alemanha, juntamente com os meias Florian Wirtz e Andrich.

“Depois de alguns dias, nossas baterias estarão novamente totalmente carregadas”, disse Tah. "Estamos ansiosos pelo torneio, que é especial para todos nós, por isso as baterias se recarregam".

Os alemães estão desesperados para ter um desempenho forte, pois não conseguiram chegar a nenhuma final importante desde a vitória na Copa do Mundo de 2014, seu quarto título mundial.

Eles jogam contra a Ucrânia em 3 de junho e a Grécia, em 7 de junho, em amistosos antes de enfrentar os escoceses.