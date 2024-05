Djokovic derruba Carballes Baena para chegar à terceira rodada do Aberto da França

Depois de ter saído na frente no nono game, Djokovic, de 37 anos, chegou ao break point com um grande smash e atacou para vencer o primeiro set, enquanto os espectadores na quadra Philippe Chatrier sentiam um retorno a um nível mais familiar.

Djokovic subiu alguns degraus no set seguinte para uma vantagem de 4-0 antes mesmo de seu oponente de 31 anos entrar no placar, e o tricampeão de Roland Garros intensificou seu controle do jogo em um ritmo rápido.

Os dois confrontos anteriores da dupla foram ambos em majors de quadra dura, mas o resultado não foi diferente no saibro parisiense, já que Djokovic avançou por 5-1 no terceiro set e garantiu a vitória.

(Reportagem de Shrivathsa Sridhar em Paris)