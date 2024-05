Cavani se aposenta da seleção do Uruguai

(Reuters) - O atacante uruguaio Edinson Cavani, do Boca Juniors, anunciou sua aposentadoria da seleção nacional nesta quinta-feira.

Campeão da Copa América de 2011, Cavani, de 37 anos, é o segundo jogador que mais vestiu a camisa do Uruguai (136) e o segundo maior artilheiro (58), atrás de Luis Suárez, tendo feito sua estreia no empate em 2 x 2 com a Colômbia em um amistoso em fevereiro de 2008.

"Foram, sem dúvida, muitos anos preciosos, eu teria mil coisas para dizer, contar e lembrar, mas hoje quero me dedicar a essa nova etapa da minha carreira e dar tudo de mim onde tenho que estar", escreveu Cavani no Instagram.